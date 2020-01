James Van Der Beek fait équipe avec la marque Always et les magasins Walmart pour venir en aide aux jeunes femmes dans le besoin et qui ont du mal à avoir accès à des produits d'hygiène intime. L'ex-star de «Dawson» a lancé la campagne #EndPeriodPoverty, qui veut proposer un million de serviettes hygiéniques à travers le monde.

«J'ai été très impressionné qu'ils demandent à un homme d'être le visage de cette campagne. Je suis un mec débile de base, je n'avais aucune idée qu'une fille sur cinq faisait face à cette pauvreté menstruelle («period poverty», en anglais) aux Etats-Unis », a-t-il déclaré à «Page Six».

Fausse couche

Père de cinq enfants, James Van Der Beek ajoute que ce partenariat a été inspiré par son rôle de parent. «Ça me prépare pour les filles à 1000%. Se mettre dans ce scénario où on doit rater une répétition de musique ou l'école à cause de quelque chose qui arrive naturellement, c'est totalement fou», a-t-il confié.

Le lancement de cette campagne intervient deux mois après que la femme de l'acteur, Kimberly, a annoncé qu'elle avait fait une fausse couche.

Cover Media / lematin.ch