Les fans du groupe des années 80, Début de soirée, doivent être bien tristes: ils ne verront plus sur scène les deux chanteurs ensemble. Sacha Goëller a révélé au site Melody avoir été trahi par son ex-compagnon, le deuxième membre du groupe, William Picard.

Tout a commencé fin 2011, lorsque ce dernier lui annonce qu'il quitte le groupe pour se lancer dans une carrière en solo. «Nous sommes en pleine préparation d'une tournée de petites salles nommée «Entre nous», composée de cinq artistes phares des années 80 dont le groupe Début de soirée, une tournée à laquelle je devais participer avec environ quarante dates, et qui feraient le lien entre deux tournées de Zéniths», raconte encore choqué Sacha Goëller.

Il était payé beaucoup plus que lui

Mais ce n'est que quelques jours plus tard qu'il comprend que son ancien compagnon avait tout préparé. «Suite à cet appel, je me rends compte que mon ex-compagnon a tout organisé en commençant par le dépôt de marque du groupe à l'INPI, juste avant son coup de fil, en convainquant le producteur de l'actuelle tournée Stars 80 d'utiliser le nom de Début de soirée de façon illicite, en ne gardant qu'un seul membre, lui bien sûr.»

L'un des deux était moins payé

Les surprises continuent... Lors d'un concert en hommage aux pompiers et aux policiers de Paris, suite aux attentats du Bataclan du mois de novembre, il découvre que William Picard est mieux payé que lui. «Je m'aperçois alors qu'il est payé beaucoup plus que moi sur chaque date, et ça depuis quatre ans minimum. Je fais le compte, et je me rends compte que Claude Cyndecki, le producteur de la tournée Stars 80, me doit énormément d'argent. Bien-sûr, il reconnaît les faits, en me répondant très naturellement que mon ex-compagnon est payé plus que moi, car il est le leader de la tournée», raconte encore l'un des chanteurs du groupe.

Autant d'incohérence qui ont vraiment touché Sacha Goëller. Aujourd'hui, c'est seul qui fait sa route sur la tournée Best of 80.

FDA