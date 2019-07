Selon Télé-Loisirs et Closer, le tournage du jeu de TF1 «Je suis une célébrité, sortez-moi de là!» n'a pas été une partie de plaisir. D'abord parce que le climat en Afrique du Sud a mis candidats, animateurs et techniciens à rude épreuve. Ensuite parce que, selon nos confrères, le comportement de Christophe Dechavanne n'aurait pas été des plus faciles.

Selon un technicien cité par Closer, l'animateur de 61 ans se serait comporté «comme une diva qui, par exemple, ne respectait pas les horaires. Il pouvait arriver avec deux heures de retard, sans un mot d'excuse, alors que tout le monde l'attendait».

Il aurait «vexé plusieurs personnes avec des remarques caustiques». Et en serait «venu aux mains» avec le producteur du jeu, Franck Firmin-Guion.

«Ça a viré au clash»

Pour ne rien arranger, Dechavanne et sa co-animatrice Laurence Boccolini ne se seraient pas du tout entendus, l'un reprochant à l'autre de vouloir tirer la couverture à soi, explique Télé-Loisirs qui cite également les confidences d'une des célébrités: «Christophe a été exécrable sur ce tournage. Odieux avec les techniciens. Je m’en suis plainte à la production et j’ai même été lui dire frontalement après la fin du tournage. Ça a viré au clash.»

De son côté, sur Twitter, Christophe Dechavanne a formellement démenti ces informations: «Dégoûtant ce papier (sans itw!) totalement mensonger ou rien de ce qui est raconté n’est vrai. Propos inventés. Beurk!», écrit l'animateur.

«L’odeur ne me plaît pas»

Parlant du journaliste de Télé-Loisirs, Dechavanne se questionne: «Il ne m’a pas appelé je ne lui ai donc pas parlé et il emploie des guillemets sur des propos que je n’ai pas tenu! Point. En plus on me dit que ce n’est pas un mauvais bougre ... Bigre! Ça doit être une commande. Sais pas.. mais l’odeur ne me plaît pas. Du tout.»

Reste que, à l'antenne, on ne verra rien de tout ça, l'émission ayant été parfaitement réalisée et scénarisée. A voir dès le 9 juillet sur TF1.

Dégoutant ce papier (sans itw !) totalmt mensonger ou rien de ce qui est raconté n’est vrai. Propos inventés. Beurk ! #putaclic #Exclu. Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne (Je suis une célébrité, sortez-moi de là) : en coulisses, ils se détestent ! https://t.co/9jYXx3iUTt — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) 4 juillet 2019

(Le Matin)