La prison n'est jamais une partie de plaisir (Bill Cosby ne va pas nous contredire). TMZ a dévoilé les conditions dans lesquelles Felicity Huffman va purger sa peine de deux semaines au FCI Dublin, en Californie. Pour rappel, l'actrice de «Desperate Housewives» a été condamnée pour avoir versé des pots de vin afin que sa fille rentre à l'université.

Elle devra dire au revoir aux paillettes et aux moulures au plafond, à partir du 25 octobre. L'actrice de 56 ans devra porter une combinaison orange et disposera de trois paires de sous-vêtements. Elle recevra également un kit d'hygiène avec un peigne, un déodorant, une brosse à dents et du dentifrice ainsi que du papier toilette. Rouleau qui devra lui durer pendant ces deux semaines.

Son lit doit être fait à 6h30

Elle devra faire son lit chaque matin avant 6h30. Felicity Huffman passera la plupart de son temps à l'intérieur, mais elle pourra quand même voir les rayons du soleil à partir de 16h le vendredi jusqu'à 20h30 le dimanche. Un heure de loisir est également prévue par jour.

La comédienne a été condamnée le vendredi 13 septembre. A la fin du procès, l'actrice a reconnu ses torts: «J'ai profondément honte de ce que j'ai fait. J'étais face à un choix et j'ai fait le mauvais.» Ce à quoi le juge lui avait répondu: «Essayer d'être une bonne mère n'excuse rien. Ce n'était pas un acte impulsif, elle savait que c'était de la fraude.»

