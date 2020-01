Après plusieurs échecs amoureux, Paris Hilton est à nouveau en couple! L'Américaine de 38 ans sort aujourd'hui avec un homme du même âge qu'elle, entrepreneur de profession, répondant au nom de Carter Reum, affirme le site Just Jared.

Le couple a été vu main dans la main à l'une des soirées organisées en marge de la 77e cérémonie des Golden Globes, dimanche 5 janvier 2020 à Los Angeles. Selon E! News «Ils se souriaient et elle mettait son bras autour de sa nuque pour le caresser».

Ensemble depuis un mois

On peut également lire sur le site Internet que l'homme d'affaire fait parti du groupe d'amis de Gwyneth Paltrow. «Il est connu à Hollywood. Ils se voient depuis un peu plus d'un mois. Ils sont très heureux ensemble. Ils se sont rencontrés grâce à des amis et tout le monde dit qu'ils forment un beau couple», détaille E! News.

Carter Reum est le patron de la compagnie d'investissement M13 et le cofondateur – avec son frère Courtney – de la marque VEEV Spirits, spécialisée dans les alcools. Une société dont la valeur est estimée par Business Insider à 5 millions de dollars.

Pas de quoi faire pâlir Paris Hilton! L'héritière du groupe hôtelier du même nom, également chanteuse, DJ, comédienne ou encore mannequin, possède une fortune évaluée par plusieurs sites à 300 millions de dollars.

