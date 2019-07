Grace Jones n'a pas apprécié le traitement qui lui avait été réservé sur le tournage du dernier James Bond.

L'actrice mythique, qui jouait la méchante May Day dans «Dangereusement Vôtre» en 1985, devait revenir dans «Bond 25». Mais au moment de son arrivée sur le plateau, elle s'est aperçue que son rôle n'était qu'un cameo, une apparition furtive, et serait immédiatement partie, d'après le journal «The Sun».

«Le retour de Grace dans la franchise devait être un moment de bonheur pour les fans. Les patrons étaient très contents d'avoir réussi à la recruter. Évidemment, elle a une réputation, donc ils s'étaient arrangés pour qu'elle soit logée dans un endroit premium, et ils avaient déroulé le tapis rouge pour qu'elle se sente la bienvenue. Mais Grace s'attendait à un plus gros rôle dans le film et elle a pris ce cameo comme une insulte. Elle est partie en moins de temps qu'il n'en faut pour préparer un martini», a indiqué une source proche de la production au journal britannique.

D'après la rumeur, Grace Jones devait pourtant avoir un rôle non-négligeable dans le film, puisqu'elle apparaissait face au Bond de Daniel Craig. (Le Matin)