Demi Moore tient sa mère responsable de son viol. L'actrice a révélé avoir été violée à 15 ans dans son autobiographie, «Inside Out», et elle ne peut toujours pas croire que sa mère, à qui elle dédie le livre, a été impliquée et en est peut-être même coupable.

Dans une nouvelle interview pour «Good Morning America», elle a expliqué être rentrée à la maison un jour et avoir trouvé un homme plus âgé assis dans son appartement. Cet homme, selon la star, l'a ensuite agressé sexuellement. «C'était un viol et une trahison dévastatrice.» L'homme lui aurait ensuite dit: «Qu'est-ce que ça fait d'être vendue par ta mère pour 500 dollars?»

Elle lui a donné l'accès

L'actrice de «Ghost» est convaincue que sa mère ne l'a pas «vendue» à l'homme, mais elle pense toujours qu'elle est responsable de l'agression. «Je ne pense pas que ça a été une simple transaction, mais elle lui a quand même donné l'accès et m'a mise en danger», a-t-elle ajouté sur le plateau.

Dans son l'ouvrage, Demi Moore aborde également ses problèmes de toxicomanie et d'alcool, ses expériences de désintoxication, ses problèmes de couple et les multiples tentatives de suicide de sa mère. «Je me souviens avoir utilisé mes doigts d'enfant pour récupérer les pilules que ma mère avait essayé d'avaler», écrit-elle à propos d'un incident qui, selon elle, a mis fin à son enfance à l'âge de 12 ans.

Cover Media