Demi Moore a fait une fausse couche quand elle était en couple avec Ashton Kutcher. La star américaine a évoqué sa perte déchirante dans ses nouveaux mémoires, «Inside Out», dont un extrait du livre a été publié dans le «New York Times».

Elle y révèle qu'elle était enceinte d'une petite fille qu'elle avait prévu de nommer Chaplin Ray, mais qu'elle a perdu le bébé au cours de son deuxième trimestre de grossesse. Elle a également imputé sa consommation d'alcool à la tragédie. «Une partie de ma vie s'est clairement effondrée», a expliqué l’actrice de 56 ans, ajoutant que la situation avait commencé à devenir incontrôlable après sa fausse couche et qu'elle avait commencé à abuser de médicaments et d'alcool.

«Je n'avais pas de carrière. Pas de relation»

Son mari et elle ont essayé de concevoir à nouveau, mais elle ne se considérait plus en mesure d'être une bonne mère. La star de G.I. Jane et Ashton Kutcher ont divorcé en 2013, en raison de ses problèmes de santé et de toxicomanie grandissants. «Je n'avais pas de carrière. Pas de relation», se souvient-elle.

Demi Moore s'est finalement reprise en main et a arrêté l'alcool grâce à une thérapie de rééducation contre les traumatismes, la co-dépendance et la toxicomanie. Elle admet maintenant que se souvenir de ses jours sombres pour son autobiographie a été d'une grande aide.

Dans son livre, qui sera publié le 26 septembre, elle affirme également avoir été violée à 15 ans, avoir déjà fait une crise épileptique car elle avait fumé du cannabis synthétique et inhalé du gaz hilarant lors d'une soirée. Elle révèle également avoir eu des problèmes de santé après sa rupture avec Ashton Kutcher, ajoutant: «Il se passait quelque chose, mes organes arrêtaient lentement de fonctionner.»