Les fans de Michou seront ravis d'apprendre que le cabaret du prince bleu de Montmartre restera ouvert, au moins jusqu'au mois de juillet. C'est sur la page Facebook des Michettes de Chez Michou qu'a été annoncée la bonne nouvelle.

«Il y aura peut-être du changement après juillet»

«Le cabaret reste ouvert et l'ensemble des représentations est maintenu», a-t-il été posté sur la page en question. Cependant, une légère ombre au tableau: « il y aura peut-être du changement après juillet.»

En effet, Michou ne souhaitait pas que son cabaret reste ouvert après son trépas, et il est fort possible que celui-ci ferme donc après les derniers engagements remplis. «Lorsque j’aurai tiré ma révérence, je souhaite que mon cabaret ferme définitivement ses portes. Je veux que cette maison disparaisse avec moi. Cela peut paraître prétentieux, mais le cabaret ne me survivra pas », écrivait en effet la légende du cabaret dans ses mémoires, publiées en 2017.

Il reste à savoir si cette volonté sera entendue.

Cover Media et Lematin.ch