Le 25 juillet dernier, Mélanie Georgiades, plus connue sous le nom de Diam's, fêtait son 39e anniversaire. Quelques jours après, l'ancienne rappeuse a accepté de répondre aux questions d'Arab News. L'interprète de« La boulette» y évoque notamment sa conversion à l'islam.

«C'était un véritable choc pour les Français, ils m'ont vu avant comme une rappeuse et du jour au lendemain ils m'ont vu avec le voile, les paparazzis sont venus me prendre en photo. Et ils se sont dit comment c'est possible que cette femme soit maintenant voilée, c'était impossible pour eux», raconte Mélanie Georgiades.

«C'était très compliqué à expliquer»

«La première chose que j'ai faite, c'était de ne pas parler aux médias, parce que je ne savais pas vraiment quoi dire, c'était juste la foi et c'était très compliqué à expliquer. Un jour j'ai réalisé que toutes ces choses: l'argent, le succès, le pouvoir, ne faisaient pas de moi quelqu'un d'heureux, alors j'ai cherché le bonheur, j'étais vraiment très triste et j'étais seule. Je pensais à ce que je fichais sur cette Terre, que ce n'était pas pour être riche ou ni pour la gloire. Tout ceci me rendait vraiment malheureuse.»

Mélanie Georgiades s'est donc tournée vers l'islam: «Tout ce qui se passe dans ma vie, que ce soit de bonnes choses comme de mauvaises choses, je sais qu'Allah m'écoute et peut répondre à mes questions.»