«Depuis deux ans, je passe énormément de temps à Médine, cette ville si chère au cœur de croyants. Depuis mon premier voyage dans les lieux saints, je nourris un rêve: celui d’ouvrir ma propre agence de voyage et d’offrir à mes frères et sœurs la possibilité de venir faire la Omra dans les meilleures conditions, en toute confiance et en toute sérénité», a écrit Diams sur son compte officiel.

Elle avait déjà annoncé il y a quelque temps travailler sur un tout nouveau projet. Après la décoration d'intérieur, Diam’s s’intéresse maintenant aux voyages. Convertie à l’islam en 2008, elle publie régulièrement des messages liés à sa religion.

L’ancienne star du rap annonce que l’agence sera prête pour bientôt: «Dès le mois de mars, vous pourrez partir en Omra avec nous (les places sont limitées pour ce premier voyage), puis en avril et durant le mois de ramadan.»

