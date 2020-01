Diam’s, qui a depuis plusieurs années repris son nom, Mélanie Georgiades, se lance dans la décoration d’intérieur. C’est ce qu’elle a annoncé sur Instagram en ouvrant un tout nouveau compte, intitulé «Home by Mel» et où elle décrit: «Je partage avec vous mon amour du design et de l’architecture ainsi que mes propres projets dans ce domaine...»

La star a déjà publié plusieurs photos, montrant des intérieurs et des maisons dans un décor naturel. Le bois et la pierre semblent être ses matériaux de prédilection. Elle agrémente ses publications de phrases et citations se voulant inspirantes et orientées vers la paix intérieure et le bien-être. Sur sa dernière publication, on découvre ainsi une maison qui s’accorde parfaitement à la nature qui l’entoure. En légende: «La maison est où le cœur est».

La vie loin de la ville et de ses turpitudes semble être désormais le leitmotiv de Mélanie Georgiades. «Connecté au monde. Déconnecté des êtres humains», écrit également Diam's en légende d’une photo d'une maison au pied d’une montagne et aux larges baies vitrées.

