Diam's a partagé ce week-end, avec ses 166 000 abonnés Instagram, l’un des souvenirs les «plus beaux» de sa vie: celui de sa conversion à l’islam. Sur des images paradisiaques de l’île Maurice, elle a cité des passages de son bouquin «Diams, autobiographie», sorti en 2012. «Le 26 décembre 2008, je me suis envolée pour un voyage exceptionnel au cours duquel j’allais vivre les plus beaux jours de ma vie...», a-t-elle confié.

«C’est exactement sur cette plage que je me suis convertie à l’Islam il y a maintenant onze ans», a-t-elle précisé sur une photo magnifique.

«C’est avec cette vue, depuis ma chambre, que j’ai débuté la lecture du Saint Coran qui a bouleversé ma vie...», a-t-elle raconté. «La nuit tombée, je lisais, seule sur la plage, éclairée par la lune... Parfois, je ne rentrais même plus dans ma chambre, j’avais besoin de me sentir proche de la création, la foi au Dieu unique gagnait mon cœur. J’allais me convertir à l’Islam, je le ressentais au plus profond de moi.»

«Comme une évidence, je me souviens m’être mise au milieu de la plage, j’ai levé la tête vers le ciel et pris Allah à témoin. J’ai alors vécu un moment de ferveur et de sincérité qui m’a transportée au-delà des mots. Après cela j'étais musulmane, je me sentais musulmane», a-t-elle conclu.

FDA