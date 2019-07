Le polémiste Dieudonné M'Bala M'Bala, a été condamné vendredi pour fraude fiscale, blanchiment et abus de biens sociaux à 3 ans de prison, dont un avec sursis, et 200'000 euros d'amende. Il est soupçonné d'avoir détourné plus d'un million d'euros de recettes de ses spectacles.

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné sa compagne Noémie Montagne, en tant que gérante de droit de leur société des Productions de la plume, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis notamment pour fraude à la TVA et abus de biens sociaux aux dépens de cette société. Les Productions de la plume ont été condamnées à 50'000 euros d'amende pour soustraction au paiement de la TVA.

Déjà en 2017

En janvier 2017, l'humoriste avait été condamné par la cour d'appel de Liège à deux mois de prison ferme et une amende de 9000 euros pour avoir tenu des propos antisémites et révisionnistes lors d'un spectacle à Herstal en mars 2012. Son pourvoi en Cassation avait été rejeté.

Persona non grata dans les salles de spectacle de France et de Belgique, Dieudonné a annoncé mercredi qu'il se produirait à Bruxelles dimanche et à Liège le dimanche suivant. Le lieu de la représentation sera indiqué aux acheteurs de billet par SMS quelques heures avant, a-t-il précisé via son compte Facebook.

En mai 2015, le bourgmestre de Bruxelles avait pris un arrêté pour interdire son spectacle. En Suisse, la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD) a dénoncé pénalement Dieudonné en début d'année. L'humoriste aurait tenu des propos négationnistes lors de son dernier spectacle au Théâtre de Marens, à Nyon (VD), en janvier. (ats/nxp)