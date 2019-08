La styliste Donatella Versace a acquis «La Verbanella», une des villas les plus prestigieuses du lac Majeur, en Italie, également connue sous le nom de Villa Mondadori, pour près de cinq millions d'euros, a annoncé lundi l'agence immobilière.

La villa appartenait à la famille Mondadori, propriétaire du groupe d'édition du même nom, qui l'avait achetée dans les années 1920. Elle a accueilli de nombreuses célébrités, comme Walt Disney, George Simenon ou Thomas Mann, qui ont apposé leur signature sur le mur au-dessus de la cheminée.

La propriété de 1 400 mètres carrés est située directement sur le lac du nord de l'Italie, et compte un grand jardin avec piscine et une cinquantaine de pièces, dont 20 chambres et 12 salles de bain, a précisé dans un communiqué l'agence immobilière Engel & Völkers, qui a joué un rôle de consultant dans cette vente.

1,83 milliard d'euros

La famille Versace a cédé en septembre sa maison de mode au groupe américain Michael Kors, pour 1,83 milliard d'euros (2,1 milliards de dollars). Donatella Versace reste la directrice artistique de la maison, fondée en 1978 par ses frères Gianni et Santo, et est aussi actionnaire de Capri Holdings Limited, le nouveau nom de la holding de Michael Kors.

La famille Versace a en effet réinvesti 150 millions d'euros reçus de la vente dans cette holding. Versace était détenu jusqu'alors à 20% par le fonds américain BlackRock, le reste étant aux mains de la famille.

Connu pour ses collections luxueuses et sexy, Versace est un emblème de la mode italienne. (afp/Le Matin)