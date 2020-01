Dwayne Johnson a perdu son père, Rocky Johnson, considéré comme un pionnier du catch. L'ancien sportif est décédé le mercredi 15 janvier 2020, à l'âge de 75 ans, selon la World Wrestling Entertainment.

Né Wayde Douglas Bowles, il avait fait ses débuts sur le ring dans son Canada natal en 1964, et a rapidement concouru au plus haut niveau de la National Wrestling Alliance des États-Unis dans les années 1970. Il est ensuite entré dans la Fédération mondiale de lutte, maintenant connue sous le nom de WWE, où il s'est associé à Tony Atlas pour former The Soul Patrol. Les deux hommes ont marqué l'histoire en tant que premier duo noir à remporter le Tag Team Championship en 1983. Il a pris sa retraite en 1991, mais a continué à aider son fils Dwayne Johnson à poursuivre ses rêves dans la peau de The Rock.

Un film en préparation

Rocky Johnson, qui vivait en Floride, a été intronisé au Hall of Fame de la WWE par son fils devenu acteur en 2008 et a publié son autobiographie, «Soulman: The Rocky Johnson Story», l'année dernière.

Un film sur sa vie est également en préparation après qu'il en a accordé les droits aux cinéastes Jonathan et Justin Gajewski en 2018. «Ring King »doit raconter sa carrière des années 1950 à la fin des années 1990.

«L'un des hommes que j'admirais»

Côté vie privée, il a été marié deux fois: d'abord à Una Johnson, la mère de Curtis et Wanda, pendant six ans jusqu'en 1968, puis à Ata Maivia, la mère de Dwayne Johnson, de 1970 à 2003.

La star de «Jumanji» n'a pas encore commenté la disparition de son père, mais un certain nombre de ses camarades catcheurs lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. «Je suis vraiment désolé d'apprendre le décès du grand Rocky Johnson, a tweeté Mick Foley. Toujours un gentleman, j'ai toujours aimé parler avec lui. Mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et aux fans qui l'aimaient. Une journée très triste pour la lutte.»

«L'un des hommes que j'admirais et l'un des meilleurs catcheurs. Que son âme repose en paix.», a écrit Booker T., tandis que The Iron Sheik a écrit : «Au revoir mon frère Rocky Johnson. Je t'aime pour toujours, tu es ma famille.»

FDA