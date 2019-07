La scène a eu lieu le jeudi 11 juillet. La comédienne et chanteuse Elisa Tovati avait rendez-vous dans un restaurant chic du 8e arrondissement, à Paris, pour y parler de son prochain single.

Sauf que tout ne semble pas s'être passé comme la jeune femme l'espérait. Ivre de colère et sous le regard médusé des autres clients, Elisa Tovati a hurlé des injures à ses voisins de table: «C’est mon single, je ne le donne pas à Angèle. Allez vous faire foutre avec votre musique de merde! Moi, j’ai donné ma vie pour la musique! Je vous emmerde tous!», a-t-elle lâché.

Et d'ajouter, tout en cassant table et vaisselle: «Vous m’avez pété la vie. J’en suis devenue dingue, j’en dors même plus la nuit, vous ne m’avez même pas écoutée. Moi je souffre, j'en peux plus, vous m'avez tuée! T’as une bonne raison de me virer maintenant gros con!»

Sur les réseaux sociaux, les spéculations vont bon train: Elisa Tovati a-t-elle réellement eu un gros coup de sang? Ou s'agit-il d'un coup monté marketing? Ou d'une farce? Le jour précédent, Elisa Tovati semblait pourtant confiante, sur Instagram.