La Youtubeuse américaine, Brooke Houts, se montre souvent en compagnie de son chien sur le Web. Lors d'une énième publication, elle voulait le «piéger» en installant du film plastique à la place d'une porte.. Cependant, elle a posté par inadvertance une vidéo d'elle en train de battre son doberman, dans des rushs qui n'avaient pas vocation à être diffusés.

La publication en question a été rapidement supprimée de sa chaîne Youtube et remplacée par celle qui devait être publiée à l'origine, mais elle est restée suffisamment longtemps en ligne pour que des internautes puissent la reprendre. La jeune femme de 20 ans, qui compte 340 000 abonnés sur la plateforme, a depuis présenté ses excuses.

To everyone who has been commenting on my social media as of recently: pic.twitter.com/gnxUbfVHdf — b (@brookehouts) August 7, 2019

«Je présente mes excuses à tous ceux qui ont pu être affectés par ce montage», débute-t-elle. Et d'assurer ne pas «battre» son animal. «Mon chien, en aucune façon, n'a eu mal à la suite des gestes que j'effectue dans cette vidéo. Je n'ai pas craché sur mon chien, même si je comprends que cela puisse y ressembler.»

Elle reconnaît toutefois qu'elle n'aurait «pas dû crier et (se) montrer agressive» à l'encontre de son animal.

Parmi les réactions suite à la publication de la vidéo, on trouve notamment celles de plusieurs associations de protection des animaux, dont PETA.

We have called on YouTube to remove Brooke Houts from the platform. — PETA (@peta) August 7, 2019

Et aussi celle, bien plus incongrue, de Logan Paul, un Youtubeur plus souvent qu'à son tour au cœur de polémiques. Il avait notamment fait scandale en filmant le corps d'un suicidé dans une forêt japonaise, puis en l'intégrant dans l'un de ses vlogs.

Et il a semble-t-il voulu montrer cette fois qu'il était doté d'un sens moral:

i try my best to avoid slamming people on twitter because i know what it’s like to be on the receiving end (and rightfully so), but this video of that girl hitting & spitting on her dog is remarkably grotesque, and irks me for many reasons: — Logan Paul (@LoganPaul) August 7, 2019

«J'essaye d'éviter de critiquer ceux qui s'expriment sur Twitter car j'ai appris à mes dépends ce que cela fait de l'être (aussi justifié que cela fut), mais cette vidéo d'une fille battant et crachant sur son chien est épouvantablement grotesque et me rend malade pour de multiples raisons», a-t-il écrit.