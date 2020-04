Trop c'est trop! La comédienne qui incarne Meredith Grey dans «Grey’s Anatomy» n’en peut plus de voir des médecins parler sur les plateaux de télévision aux États-Unis. Ce 18 avril, Ellen Pompeo a donné son avis sur Twitter concernant ces chroniqueurs diplômés de médecine qui critiquent le confinement imposé.

«Les vieux médecins blancs à la télévision qui disent de la m**de égoïste devraient… garder leur m**de chez eux… s’assoir sur leurs stupides fesses dans leurs salons ou sur leurs terrains de golf», a-t-elle écrit.

Also the old white guy tv docs who say stupid selfish shit should yes ...walk that shit riht back .to your lazy boys and sit your stupid asses down in your living rooms on your golf courses where you live..tired out of touch old fools don’t get me started today — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) April 18, 2020

Ellen Pompeo a tenu à rappeler l’importance du confinement de la population pour éviter que les hôpitaux soient surchargés. «Tous ses médecins de télévision qui se moqueraient sûrement de ce que je dis ont prêté serment il y a des années de ne faire aucun mal», a-t-elle assuré, avant de déplorer: «Faire des déclarations imprudentes dans cette situation où de nombreux soignants souffrent physiquement et émotionnellement… c’est rompre ce serment.»

Ce n'est pas tout. L'actrice a également identifié les personnes dont elles parle en postant leurs photos. «J’adore parce que… ils ont été tellement occupés dans leur salon à mettre de la poudre et à s’inquiéter des audiences… qu’ils n’ont aucune idée de ce que les docteurs et les soignants en premières lignes font. Ou alors ils n’en ont simplement rien à faire», a-t-elle conclu.

Also to those out of touch tv docs which I’m sure they would call me lol...you took an oath so so many years ago to do no harm... making careless statements in this environment when so many healthcare workers are suffering physically and emotionally....is defying that oath — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) April 18, 2020

I love this because ...They have been so busy in their dressing rooms getting their faces powdered and worrying about their ratings ...they have no idea what doctors and healthcare professionals on the front lines actually do or they just don’t care https://t.co/x724OWeZLT — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) April 18, 2020

