Tori Spelling et Jennie Garth seraient les stars les mieux payées du reboot de «Beverly Hills», diffusé sur FOX depuis le 7 août et dans lequel on retrouve aussi Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Jason Priestley, Brian Austin Green et Ian Ziering.

Selon le «Hollywood Reporter», les acteurs toucheraient 70 000 francs par épisode, mais Tori Spelling et Jenni Garth toucheraient 15 000 fr. de plus par épisode, en tant que cocréatrices de la série. Jason Priestley a quant à lui réalisé un épisode, ce qui lui rapportera 46 000 fr. de plus.

Bien moins que prévu