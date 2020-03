Ellie Goulding a été d'une véritable honnêteté dans sa dernière interview, évoquant notamment sa jeunesse et sa vie de femme mariée. La chanteuse célèbre actuellement les dix ans de son premier album, «Lights», et elle s'est dénudée pour un photoshoot avec le magazine #Legend, accompagné d'une interview vérité dans laquelle elle explique qu'elle était «sens dessus dessous» durant sa vingtaine.

«Jamais sentie aussi indéprendante»

Maintenant qu'elle est mariée à Caspar Jopling, elle se sent plus indépendante. «J'ai trouvé beaucoup plus de bonheur en moi sans compter sur quelqu'un d'autre. Je suis mariée, maintenant, donc on pourrait penser que ça me rend dépendante d'un autre, mais en fait je ne me suis jamais sentie aussi indépendante. C'est un paradoxe étrange car le mariage donne l'impression de donner une sorte de clôture, mais en fait c'est le contraire pour moi, c'est la liberté», explique-t-elle.

Pour elle, les années d'avant étaient chaotiques. «A l'époque, j'étais très curieuse... Mais je crois que j'étais tellement curieuse que j'étais confuse», ajoute-t-elle.

Cover Media