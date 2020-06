Difficile de réussir sans travailler, mais sans aussi un peu de chance. Et ce n’est pas Elsa Zylberstein qui dira le contraire. La carrière de l’actrice a commencé en 1991 avec «Van Gogh», de Maurice Pialat. Du casting à sa nomination aux César, on peut dire que les bonnes fées se sont penchées sur son cas.

Au départ pourtant, rien n’était gagné. La comédienne, alors âgée de 18 ans, auditionne pour le rôle féminin principal, et le rate. «On me dit: «Tu vas être silhouette.» Donc je suis silhouette, ça veut dire figurante avec peut être une ou deux phrases», explique-t-elle au micro d’Europe 1. Une situation qu’elle a néanmoins acceptée avec joie, car elle était «tellement contente d'aller sur un tournage de Pialat.»

Une actrice remerciée

C’est une fois sur le tournage que la chance a joué en faveur de celle qui sortait des cours Florent. L’actrice qui jouait la prostituée Cathy face à Jacques Dutronc a été remerciée et le réalisateur s’est mis à chercher une remplaçante. «À ce moment-là, on est quatre, cinq filles sur l'herbe à attendre et je me suis dit que ça allait être moi. Il nous a donné une page de texte et il m'a regardée dans les yeux. Il m'a dit: «C'est bon tu as le rôle va t'habiller.», a conclu la star.

Cover Media & LeMatin.ch