Emily Ratajkowski a refusé une invitation MDL Beast Festival, qui se tenait il y a quelques jours en Arabie saoudite. La raison: le mannequin souhaite protester contre certaines lois en vigueur dans le pays, qui bafouent les droits humains.

«Il est très important pour moi de manifester clairement mon appui aux droits des femmes, à la communauté LGBTQ, à la liberté d'expression et au droit à une presse libre», a-t-elle expliqué dans un post sur la page de mode instagram Diet Prada. «J'espère que le fait de manifester à ce sujet attirera davantage l'attention sur les injustices qui s'y produisent.»

Parmi les nombreuses stars qui se sont rendues à l'événement, on compte notamment les DJs Steve Aoki, David Guetta, Martin Garrix et Tiesto ainsi que Sofia Richie, Scott Disick, les mannequins Winnie Harlow, Stella Maxwell et Alessandra Ambrosio, Joan Smalls, Irina Shayk, Luka Sabbat, Armie Hammer ou encore Ryan Phillippe.

Les critiques ont fusé sur les réseaux sociaux, reprochant aux participantsde faire la promotion du royaume , voire de la propagande. Selon des sources internes, des sommes à six chiffres ont été offertes pour la participation et les posts géolocalisés.

Le MDL Beast Festival a lieu quelques mois seulement après le Jeddah World Fest, qui avait déjà été très critiqué par les militants des droits humains. Nicki Minaj avait d'ailleurs annulé sa participation afin de «montrer clairement son soutien aux droits des femmes, à la communauté LGBTQ et à la liberté d'expression».

Cover Media