Un rien habille Emily Ratajkowski! Et c'est peu de le dire... Le top de 28 ans a de nouveau séduit ses abonnés Instagram avec un cliché d'elle à la plage où elle exhibe ses formes dans un minuscule bikini.

Bleu et avec de longues ficelles, qui viennent entourées le corps du mannequin, ce maillot de bain contenant très peu de tissu, ne cache rien de son corps. Cette création n'est autre qu'une pièce de la collection Inamorata, la marque de sous-vêtements et de maillots de bain d'Emily Ratajkowski.

En vacances sous le soleil des Bermudes, il n'y a pas plus idyllique pour prendre quelques photos et en faire la promotion. «Je me sens comme une princesse», a-t-elle commenté. (Le Matin)