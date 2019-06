On n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Emily Ratajkowski est mannequin, actrice, influenceuse, mais aussi une créatrice de mode. Et quoi de mieux pour mettre en évidence sa dernière ligne de maillot de bain que de le porter et d'en faire profiter Instagram?

L'Américaine de 27 ans vient de poster un cliché qui a comme un goût d'été. Elle s'affiche avec un bikini tout rikiki qui cache à peine son corps et a ravi ses 23 millions d'abonnés. «Wow», «Elle sublime ce maillot», peut-on notamment lire. Ou sur un ton plus drôle: «Il y a une version XL car on peut presque tout voir.»

La publication est un vrai succès dès son partage. Après même pas 24 heures, elle obtient plus d'un million de «j'aime». (Le Matin)