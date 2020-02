Peter Phillips, petit-fils de la reine Elizabeth II, a annoncé son divorce. L'année dernière, des rumeurs laissaient entendre que le quadragénaire, consultant en marketing dans le sport et fils de la princesse Anne et de son ex-mari Mark Phillips, allait se séparer de sa femme Autumn, après douze ans de mariage. Il aura fallu attendre ce mardi 11 février pour que la nouvelle soit confirmée.

«Après avoir informé son Altesse Royale et les membres des deux familles l'année dernière, Peter et Autumn ont décidé de se séparer. Ils en ont conclu que c'était la meilleure solution pour leurs deux enfants et leur amitié», peut-on lire dans un communiqué officiel transmis par le couple.

Un départ pour le Canada?

«Peter et Autumn sont restés dans le Gloucestershire pour élever leurs deux enfants, où ils sont installés depuis des années. Peter et Autumn demandent le respect de leur vie privée et de la compassion pour leurs enfants alors que leur famille continue à s'adapter à ces changements», conclut le message.

La reine d'Angleterre serait, selon plusieurs sources citées par le «Sun», «irritée» par la nouvelle, inquiète qu'Autumn Phillips ne quitte l'Angleterre pour son Canada natal, marchant ainsi dans les traces du prince Harry et de Meghan Markle.

Cover Media / LeMatin.ch