Que prend Eric Antoiene en photo? À qui écrit-il? Quels comptes Instagram suit-il? Bref, que fait, comme vous, comme nous, l'humoriste avec son téléphone portable? Vous le découvrirez dans ce rendez-vous vidéo de l'interview mobile.

Le magicien-humoriste au format XXL présentera «le Gala Éric Antoine», entièrement crée pour Maxi-Rires Festival et Morges-sous-Rire. Un gala à sa démesure avec des artistes incontournables comme Bun Hay Mean, Donel Jack’sman, Redouanne Harjane et Thomas Wiesel. Mais aussi Jérémy Ferrari, Guillaume Bats ou encore Jarry. À voir au Maxi-Rires Festival à Champéry le 28 mai et à Morges-sous-Rire le 17 juin 2019.

Avant ces deux dates, Eric Antoine a accepté de dévoiler le contenu de son mobile aux lecteurs du «Matin». Trois, deux, un, déverrouillez! (Le Matin)