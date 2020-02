C'est ce qu'on appelle un «serial noceur»! Trois semaines après son divorce de Pamela Anderson, «Us Weekly» révèle que Jon Peters s'est de nouveau fiancé. L'heureuse élue se nomme Julia Bernheim et l'annonce aurait été faite jeudi 20 février alors que le producteur assistait à la cérémonie de la cloche de clôture du NASDAQ à New York.

Jon Peters et Pamela Anderson s'étaient mariés le 20 janvier dernier à Malibu. Onze jours après seulement, il avait rompu par SMS. «Ce mariage tout entier... m'a fait peur. Cela m'a fait réaliser qu'à 74 ans, j'ai besoin d'une vie simple et tranquille et non d'une histoire d'amour internationale. Par conséquent, je pense que la meilleure chose que nous puissions faire est que je vais m'en aller pendant quelques jours et peut-être que tu dois retourner au Canada, nous l'avons fait. Le monde sait que nous l'avons fait et je pense que nous devons maintenant suivre notre propre chemin. J'espère que tu pourras me pardonner... Je t'aime... Je veux être dans ta vie pour toujours», lui aurait-il indiqué dans un message.

Fiancé avant que Pamela lui écrive

On apprenait plus tard que Jon Peters avait la sensation que Pamela Anderson s'était servie de lui. «Si elle me trouve trop possessif... J’ai payé ses dettes alors qu’elle était ruinée. Je lui ai acheté une toute nouvelle garde-robe», avait-il confié à «Page Six». «Lorsqu’elle m’a envoyé un message disant qu’elle voulait se marier, c’était comme un rêve qui devenait réalité, même si à ce moment-là, j’étais déjà fiancé à quelqu’un d’autre. J’ai tout plaqué pour Pam», avait-il encore précisé.

Jon Peters a été marié à Henrietta Zampitella de 1962 à 1966. Il a ensuite épousé Lesley Ann Warren et ils ont eu un fils. Il a eu plus tard une relation de douze ans avec Barbra Streisand. En 1987, il a épousé Christine Forsyth-Peters, avec qui il a eu deux filles. Ils ont divorcé en 1993. Il était marié à Mindy Peters de 2001 à 2004.

L. F.