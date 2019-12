Durant 14 ans, Ari Behn a été marié avec la princesse Märtha Louise de Norvège et s'ils avaient annoncé leur divorce en août 2016, ils étaient restés très proches.

Les ex devaient même passer les fêtes de Noël ensemble avec Durek Verrett, le fiancé de la princesse, pourtant ce qui devait être un beau moment s'est transformé en cauchemar. La nouvelle est tombée ce mercredi 25 décembre par le biais de son agent Geir Hakonsund: «Il a mis fin à ses jours aujourd'hui.» Il avait 47 ans.

Nous gardons un souvenir chaleureux

Le roi Harald V lui a rendu un bel hommage dans un communiqué. «Ari faisait partie intégrante de notre famille depuis de nombreuses années et nous gardons de lui un souvenir chaleureux et affectueux. Nous sommes reconnaissants d’avoir fait sa connaissance», a-t-il noté. Et d'ajouter: «Nous déplorons que nos petits-enfants aient maintenant perdu leur père bien-aimé.» En effet, il était le papa de trois enfants: Maud Angelica, 16 ans, Leah Isadora 14 ans et Emma Tallulah, 11 ans.

Ari Behn, ex-mari de la princesse mais également écrivain, a également été pleuré par le prince Haakon et la princesse Mette-Marit. «Pour nous, Ari était un bon ami, un membre de la famille cher et un oncle merveilleux, avec qui nous avons partagé de nombreux petits et grands moments de la vie», ont-ils déclaré.

Ari Behn a publié en 2018 son dernier livre, «Inferno», où il relate sa lutte contre des troubles mentaux.

