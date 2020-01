Comme en 2010 ou en 2012, le prince héritier Frederik de Danemark et sa «petite» famille sont de retour à Verbier. Cette fois pour un long moment: douze semaines exactement. Les princes Christian, 14 ans, Isabella, 12 ans, et les jumeaux Vincent et Josephine – qui fêteront leurs 9 ans mercredi – passeront un trimestre à l'école Lemania. On peut le voir sur la série de photos qui a été faite lundi matin, les quatre enfants portent l'uniforme de cette école internationale bilingue en français et en anglais pour les enfants âgés de trois à quatorze ans.

La princesse Mary trois mois à Verbier

Et les parents? La mère séjournera avec eux dans la station bagnarde, alors que le père rejoindra sa famille quand son agenda le permettra. Lundi, la princesse Mary portait un manteau gris et des jeans alors que le prince Frederik était en veste de ski et pantalons noirs. Le 1er janvier, à Copenhague, Mary a été vue avec la même robe pour la quatrième fois au banquet de Nouvel An.

L. F.