À qui écrit Fanny Clavien? Qu'écoute-t-elle en boucle? Quel compte Instagram suit-elle? Bref, que fait, comme vous, comme nous, la sportive avec son téléphone portable? Vous le découvrirez dans cette vidéo.

La triple championne d’Europe de karaté, puis championne d’Europe de wakesurf se concentre désormais sur le bodybuilding. Mais cette fois-ci, on la rencontre pour une autre de ses passions: la gastronomie! Épicurienne, la Valaisanne fait partie des personnalités qui ont participé à la création du nouveau guide «Tables ouvertes», qui sortira en novembre 2019. C'est aux Giettes (VS), dans un décor de rêve, que Fanny Clavien a accepté de dévoiler le contenu de son mobile aux lecteurs du «Matin». Drôle, piquante et très second degré, elle a bien joué le jeu. Trois, deux, un, déverrouillez!