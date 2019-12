New York

La plus jeune fille de Felicity Huffman, Georgia, a été acceptée au très sélect Vassar College de Poughkeepsie dans l'état de New York, quelques mois après que sa mère a été empêtrée dans un scandale de triche à l'admission aux universités, et subséquemment condamnée à 14 jours de prison.

C'est sa fille qui a révélé la bonne nouvelle sur Instagram, mettant sa biographie à jour pour qu'il soit écrit «Vassar 2024». Felicity Huffman avait à l'origine pensé à payer pour gonfler les scores de sa fille Georgia mais s'était ravisée. Elle l'a néanmoins fait avec son aînée, Sophia, ce qui lui a valu sa condamnation.

Onze jours derrière les barreaux

Au final, l'actrice a passé 11 jours derrière les barreaux, après avoir plaidé coupable d'avoir payé 15'000 dollars pour augmenter les scores de son aînée aux examens. Elle doit aussi s'acquitter de 250 heures de travaux d'intérêt général.

Le Vassar College est une université privée spécialisée dans les arts et dont l'entrée est très sélective.

Cover Media / lematin.ch