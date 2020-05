Paddy Bowden, l'épouse de Bruce Dickinson (leader du groupe Iron Maiden) depuis 1990, a été retrouvée morte ce lundi 18 mai au domicile conjugal du couple à Londres, rapporte le «Sun». Son corps sans vie a été découvert dans la matinée, un peu avant 10 heures. Selon «The Independent», les secours ont été appelés à 9h42, heure anglaise, mais elle était malheureusement décédée lorsque l'ambulance est arrivée. Les causes exactes de sa mort ne sont pas encore connues.

Bruce Dickinson et Paddy Bowden ont eu trois enfants Austin, 29 ans, Griffin, 27 ans, et Kia, 28 ans. Diagnostiqué d'un cancer de la gorge de stade 3 après la découverte de deux tumeurs sur sa langue il y a 5 ans, le leader d'Iron Maiden a pu compter sur le soutien de son épouse de 61 ans tout au long de sa bataille. Cependant, après sa guérison, le rockeur est allé voir ailleurs.

«Nos enfants et moi-même sommes dévastés»

En 2018, Bruce Dickinson, 61 ans, a quitté sa femme pour vivre une histoire d'amour avec Liana Dolci, une fan du groupe de heavy metal de 15 ans sa cadette. Leur séparation après 29 ans de mariage a été officiellement annoncée en novembre 2019 et le couple était en pleine procédure de divorce. Un divorce qui s'annonçait coûteux au vu de la fortune du leader d'Iron Maiden, la presse britannique évoquant plusieurs dizaines de millions de livres.

Installé à Paris avec sa nouvelle chérie, Bruce Dickinson n'était pas présent au domicile conjugal lors du décès de sa femme. Il a toutefois tenu à prendre la parole via un communiqué: «C'est un terrible drame qui semble être un tragique accident. Nos enfants et moi-même sommes dévastés. Par respect pour Paddy nous ne ferons pas d'autres commentaires en cette période difficile et douloureuse pour notre famille.»

