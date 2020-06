C’était le 19 juin 1986. Coluche perdait la vie dans un tragique accident de moto à Opio en France. Geneviève Delpech, épouse de Michel Delpech, a expliqué hier sur Europe 1 à Anne Roumanoff que lorsqu’elle se trouvait en sa compagnie, elle avait eu un flash et elle avait vu Coluche se tuer en moto.

«Il y avait du monde et j’ai dit à Michel: «Bon Dieu, il va changer sa moto et il va se tuer.» Alors Michel est allé voir Coluche, qui est venu me voir.» L’humoriste ne l’a pas prise au sérieux: «Il m’a dit: «Alors ma poule, il paraît que je vais me casser la gueule en moto!»»

Des prémotions concernant des accidents

Geneviève Delpech lui a répété que c’était un avertissement sérieux, que son don de médium avait parlé. Sans succès. «Il ne m’a pas écoutée», regrette-elle encore aujourd’hui. «Ça m’est souvent arrivé: je préviens des gens d’un accident, l’accident arrive parce qu’ils ne m’ont pas écoutée.»

Geneviève Delpech vient de publier un livre dans lequel elle raconte comme son don de médium aide régulièrement la police dans ses enquêtes.