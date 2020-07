La Française Hermine de Clermont-Tonnerre, personnalité du gotha et de la jet-set européenne, est décédée vendredi matin à Paris à l'âge de 54 ans des suites d'un accident de moto, a annoncé à l'AFP sa famille.

Issue d'une des grandes maisons de la noblesse française, Hermine de Clermont-Tonnerre, princesse selon un titre pontifical accordé à sa famille en 1823, a publié plusieurs guides de savoir-vivre à succès, dont «Politesse oblige» (L'Archipel) et «L'Art et la manière du discours de mariage» (Lattès).

Dans «La ferme célébrités» en 2010

Habituée des pages mondaines des magazines, Hermine de Clermont-Tonnerre, jurée de l'élection Miss France 2003, a participé à plusieurs émissions de téléréalité dont «Fear Factor» en 2004 et «La ferme célébrités» en 2010, aux côtés notamment de Brigitte Nielsen, Jeanne Manson et Aldo Maccione.

Un mois de coma

«Hermine nous a quittés ce vendredi à 10h45 après un mois de coma à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, suite à un tragique accident de moto. Elle s’est éteinte entourée de toute sa famille», ont indiqué son frère Aynard de Clermont-Tonnerre et son ex-compagnon, Alastair Cuddeford.

Après avoir été styliste chez Dior, Hermine de Clermont-Tonnerre, également artiste plasticienne, fille du duc et prince Charles Henry de Clermont-Tonnerre et d'Anne Moranvillé, avait créé une agence de communication et d'événementiel.

Son propre rôle au cinéma