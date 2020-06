Paris Jackson et son petit ami, Gabriel Glenn, ont annoncé la sortie prochaine du premier mini-album de leur groupe, The Soundflowers. Parmi les cinq titres annoncés, on retrouvera «Your Look (Glorious)», «Geronimo» et «Notes on a Ghost».

La fille de Michael Jackson, 22 ans, et son compagnon ont formé The Soundflowers après leur rencontre au Rainbow Bar and Grill de Los Angeles, lors d'un concert du groupe de Gabriel Glenn, les Trashdogs.

Elle a débuté la musique à 13 ans

«J'ai commencé à composer à 13 ans quand je me suis acheté une guitare, mais je n'avais pas encore partagé ma musique ou enregistré quoi que ce soit avant de rencontrer Gabriel. Nous nous sommes montré nos morceaux et nous en avons écrit certains directement. Tout s'est arrangé parfaitement, de nos voix à nos méthodes de composition. Je n'avais jamais rencontré personne qui sonnait aussi bien avec moi», a-t-elle déclaré dans un communiqué relayé par le «Daily Mail».

Le duo va également sortir une ligne de produits dérivés dont les bénéfices seront reversés à des associations soutenues par le mouvement Black Women Lead et Black Lives Matter. La sortie de ce premier EP de Paris Jackson est prévue pour le 23 juin 2020.

Cover Media