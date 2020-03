Décidément, la fille adoptive de Steven Spielberg, Mikaela George, fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours. Il y a deux semaines, elle annonçait une grande nouvelle à ses parents via FaceTime: elle se lance dans l’industrie du porno. Et ce week-end, on apprenait via FOX News, qu'elle aurait violenté l'homme qui partage sa vie.

Mikaela George a été arrêtée par la police le samedi 29 février à 6h30 du matin pour des faits de violences conjugales à son domicile. La présumée victime est son compagnon, Chuck Pankow.

Alors que celui-ci a assuré qu’il s’agissait d’un «malentendu», la jeune femme de 23 ans a été emmenée par les forces de l'ordre et a passé douze heures au centre de détention de Hill à Nashville, comme l’a confirmé le bureau du shérif du comté de Davidson dans le Tennessee.

Une caution de 1000 dollars

Mikaela George a pu sortir une fois que la caution, fixée à 1000 dollars, a été réglée. Chuck Pankow a répété, lui, que «personne n’est blessé».

Contacté par «People», Steven Spielberg n’a pas fait de commentaire.

L. F.