Un grand changement va bientôt s'opérer au Lausanne Palace. Le chef étoilé valaisan Edgard Bovier va quitter l'établissement le 27 juin prochain, seize ans après en avoir pris les commandes et créé la fameuse Table d'Edgard, saluée par les critiques gastronomiques.

A 65 ans, Edgard Bovier s'en va rejoindre Rougemont, non loin de Gstaad.

Et c'est Franck Pelux, brillant candidat et finaliste de «Top Chef» 2017, qui va s'installer au Lausanne Palace, révèlent les Dernières Nouvelles d'Alsace.

Le jeune chef entendait tout d'abord rester en Alsace: «On a essayé, on a cherché un projet qui nous ressemble dans la région. Et particulièrement à Strasbourg, où on était en discussion avec la Ville. Mais c’est tombé à l’eau», explique-t-il, au bras de son épouse, à nos confrères.

Et d'ajouter: «On ne part pas loin. Ça a aussi pesé dans la balance. On s’est fait des amis en Alsace, on y reviendra manger des tartes flambées ! Et on accueillera les Alsaciens avec une attention toute particulière là-bas.»



L.S.