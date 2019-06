Invité sur le plateau de CNews, Alain Finkielkraut a fait savoir, avec un certain dédain, que le football féminin n'est pas sa tasse de thé. «Ce n'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes», a-t-il lâché face à la journaliste Sonia Mabrouk.

#AlainFinkielkraut sur le football féminin : "Ce n'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes" pic.twitter.com/7M3KGZHbYd — CNEWS (@CNEWS) 5 juin 2019

Et de poursuivre sur le même ton: «Arrêtez l'égalité! Bien sûr l'égalité, mais un peu de différence! Cela ne me passionne pas (...) Et après vous allez me demander de regarder un match de boxe entre femmes! Et puis un match de rugby! Eh bien moi, je n'ai pas envie, c'est tout».

Le comportement sexiste du philosophe a inspiré quelques réactions bien senties sur Twitter.

Alors personnellement, les vieux aigris vitupérants, c'est pas comme ça que j'ai envie de voir les hommes. Merci aux médias d'en prendre bonne note et de ne plus inviter Finkie ni ses semblables sur leurs plateaux. https://t.co/IRCCuhWVbg — Hélène Breda (@helene_breda) 6 juin 2019

Pauvre Finkie, le mec a genre 95 ans et il croit toujours qu'on fait la vaisselle en porte-jarretelles avant de finir en bataille de polochon entre copines. https://t.co/zvgBNv3CYV — Rose de Berne (@RoseDeBerne) 6 juin 2019

Et une femme qui met un gros crochet du droit suivi d'une béquille bien placée, est-ce que ça lui agréé à Finkie ? #CerPourUneAmiehttps://t.co/oU4LiiIMao — secret (@jjalmad) 6 juin 2019

Simone de Beauvoir a dit : "Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant, qu'un homme inquiet pour sa virilité." #AlainFinkielkraut #FootballFeminin pic.twitter.com/Suo3SvyJch — sucette (@sucette__) 5 juin 2019

"eh ben moi, j'ai pas envie".

La philosophie ou l'amour de la sagesse, des raisonnements logiques tout ça. https://t.co/eRiSR4rS0k — Laélia Véron (@Laelia_Ve) 6 juin 2019

Tout est dit des enjeux de visibilité pour toutes les minorités dans ce caprice de regard masculin édictant ce qui est digne d'être vu et comment. La femme, objet d'un regard concupiscent ("male gaze"). Telle minorité, sommée de se fondre dans une norme du télégéniquement correct pic.twitter.com/i35arOdKCe — Claire Underwood (@ParisPasRose) 6 juin 2019

(Le Matin)