«Merci Jennifer Aniston de ce petit geste qui dit beaucoup. Merci de ce soulagement.» Sur son compte Instagram, mardi, Florence Foresti n'a pas tari d'éloges à propos de l'actrice américaine, dans un texte accompagnant une photo de celle-ci aux SAG Awards. La raison? L'ex-star de «Friends» a assumé de laisser apparaître ses tétons dans une robe blanche lors de la cérémonie, dimanche à Los Angeles.

«Transe du téton comme dirait la belle Sophie Fontanel. Transe de cette époque où l’on bronzait en monokini et où l’on ne collait pas de cache-tétons sous nos robes pour apparaître en public», a écrit l'humoriste dans un message plein d'émotion.

«Alors le monde n’est pas encore devenu totalement fou. Tu es si jolie. Beaucoup plus que toutes ces filles à moitié nues qui cachent pourtant cette petite part d’humanité que nous partageons avec les hommes», a-t-elle encore déclaré.

Les applaudissements de quelques personnalités

«Tu as tellement raison!!!» lui a répondu en commentaire la romancière et journaliste de mode Sophie Fontanel; l'animatrice Daphné Burki, la comédienne Melha Bedia et la décoratrice Sarah Poniatowski ont applaudi; «évidemment», a appuyé la créatrice Delphine Manivet; tandis que le comédien Jérôme Commandeur a plaisanté: «C’est si beau ce que tu dis... (Je voulais mettre un emoji téton mais j’l’ai pas trouvé.)»

Rappelons qu'en 2020, laisser apparaître ses tétons fait encore débat. Instagram, par exemple, censure les images montrant cette partie du corps chez les femmes. Pas chez les hommes.

Jennifer Aniston n'a pas fait de commentaire.

L. F.