En novembre 2018, les proches de Françoise Hardy confirmaient qu'elle souffrait d'une tumeur au pharynx.

Ce 25 juin sur l'antenne de RTL, l'artiste de 75 ans raconte ce récent combat et la perte de l'audition d'une oreille qui compromet la suite de sa carrière. «Apparemment la tumeur est éradiquée mais enfin elle peut toujours revenir. On ne sait jamais avec ces trucs-là, c'est sournois.», a-t-elle expliqué

Les effets secondaires de la radiothérapie sont «épouvantables» et elle traverse une «période extraordinairement difficile». D'ailleurs, chanter lui semble désormais impossible: «J'ai perdu l'audition d'une oreille à cause d'une radiothérapie. Je ne pense pas qu'on puisse chanter correctement, y compris avec un appareil auditif.»

Françoise Hardy n'écrit plus non plus: «Ah non, non, non, je ne peux écrire qu'à partir d'une mélodie, à partir du moment où j'ai un projet de disque. Pour le moment, je ne suis pas sûre d'arriver à chanter à nouveau, ni même d'en avoir envie. J'ai l'âge que j'ai, c'est-à-dire 75 ans, je pense que j'ai assez chanté comme ça.»

18 mois pour reprendre une vie normale

L'interprète de «Tous les garçons et les filles» poursuit: «Vous ne pouvez pas vivre normalement. Se battre c'est un grand mot, mais je suis obligée pour m'alimenter, pour rester en vie, de faire des tas de choses extrêmement contraignantes. Et puis je suis obligée, toujours, de voir des médecins, de faire des examens. Le plus clair de mon temps passe à ça. Je vais comme d'habitude... Là, comme je viens de parler beaucoup pour vous, ma bouche est de plus en plus asséchée et ça devient très inconfortable.»

Françoise Hardy raconte que si la tumeur se soigne très bien, il faut dix-huit mois au moins pour retrouver une vie normale: «Aller au restaurant avec ses amis, c'était quand même un des grands plaisirs de ma vie.» La chanteuse avoue tenir grâce à ses amis justement, mais aussi grâce à Jacques Dutronc, «un mari très présent», et leur fils, Thomas. (Le Matin)