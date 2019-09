Gad Elmaleh a enfin décidé de prendre la parole de manière sérieuse. Il y a plusieurs mois, CopyComic avait dévoilé dans plusieurs vidéos que l'humoriste de 48 ans avait plagié plusieurs plusieurs stars du stand-up pour ses sketchs les plus cultes. Il n'avait pas vraiment encore réagit à l'affaire jusqu'à aujourd'hui. Le Parisien a publié une vidéo dans laquelle le comique revendique des «inspirations».

Il commence par raconté que cette période n'a pas été facile. «Je n'allais pas bien. Pas bien du tout. C'était très violent, excessif et démesuré par rapport à ce qu'il y a de vrai. Il y avait un fond de hargne, une volonté de nuire… Personne n'a envie d'être affiché dans la presse comme quelqu'un qui a volé», confie-t-il.

Il explique ensuite qu'il s'est renfermé sur lui-même et braqué. «Alors là, tu n'es plus aussi cool que je le suis aujourd'hui face à vous, pour vous dire: «Oui, je me suis inspiré de gars, oui, j'ai chopé ça. Voilà, au moment où le stand-up arrivait, avec ma génération, on s'est inspiré des Américains…»»

L'annonce d'un nouveau show

Gad Elmaleh explique être fasciné par le stand-up américain depuis longtemps. «À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en inspire, oui, on prend des choses et on les met à notre sauce. Mais, on parle d'une minute trente… Peut-être qu'on a été à la facilité, en s'inspirant des techniques de vannes, des chutes, des punchlines des Américains.»

Désormais, il essaie de passer à autre chose et ce qui compte le plus est de revenir sur scène. «C'est une belle réponse, sans hargne, sans revanche, sans rien. Ça fait cinq ans que je ne suis pas monté sur scène seul. Et j'ai hâte, vous ne savez même pas comment!»

FDA