Kristofer Hivju, que l'on a pu voir dans «Game Of Thrones», va bien. L'interprète de Tormund Giantsbane a tenu à rassurer ses fans sur son état de santé. «Salut, ma femme et moi sommes totalement remis et en bonne santé après avoir été infectés par le coronavirus», a-t-il posté sur Instagram.

L'acteur a également décrit ce par quoi son couple est passé et se dit chanceux. «Après plusieurs semaines de quarantaine et plus encore avec les symptômes, nous somme sains et saufs et avons eu la chance de n'avoir que des symptômes légers. On envoie nos pensées à tous ceux que le virus a frappé plus fort que nous et à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Merci pour votre soutien. Restez vigilants, gardez les distances et lavez vous les mains !», a ajouté Kristofer Hivju.

Cover Media et LeMatin.ch