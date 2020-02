La quatrième chirurgie maxillaire de Gaten Matarazzo a été un «succès total». La star de «Stranger Things» était opérée une fois de plus pour sa dysplasie cléidocraniale, une maladie génétique qui altère la croissance et le développement de ses dents et de ses os.

L'acteur est né sans clavicule ni dents, ce qui l'a forcé à devoir porter une prothèse pour la plus grande partie de sa vie, lui donnant le zozotement que lui connaissent les fans de la série.

«Quatorze dents en trop»

Ce vendredi 31 janvier, il a prévenu ses fans sur les réseaux sociaux que l'opération s'était très bien déroulée. «De par mon expression sur cette photo, on ne le voit pas forcément, mais l'opération a été un succès total», a-t-il posté. C'était une grosse, et peut-être la dernière opération dont j'ai besoin», a-t-il ajouté.

«Durant cette opération, l’incroyable équipe médicale m’a extrait 14 dents en trop et exposé six de mes dents d’adulte. Ça a duré quatre heures», a-t-il détaillé.

Gaten Matarazo a été opéré en 2019 et 2017.

Cover Media / LeMatin.ch