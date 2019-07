Nouveau rebondissement dans le combat de MMA – arts martiaux mixtes – entre les rappeurs Booba et Kaaris. Le duel n’est plus agendé en décembre prochain mais le 30 novembre. Et, mauvaise nouvelle pour les Romands qui rêveraient de voir les deux Français s’écharper dans un octogone, le duel n’est plus annoncé à Genève mais à Bâle.

Telles sont en tout cas les «infos» lancées vendredi par Booba sur Instagram. «Ça va signer! Armand, t’as intérêt à signer ce putain de contrat. On sait que tu ne veux pas te battre, mais tu vas le signer, frère. Si Dieu le veut demain ou en début de semaine c’est signé. 30 novembre, 12 000 personnes», l’entend-on balancer dans une petite vidéo.

Images du contrat

Booba a également posté des images de ce qui semble être un contrat qui a été signé fin juillet. En précisant que l’«Événement se déroulera en Suisse, le 30 novembre 2019, dans l’enceinte de la St. Jakobshalle à Bâle. (Capacité 12 000 personnes).»

Il n’est pas précisé pourquoi le combat se tiendrait à Bâle plutôt qu’à Genève, comme précédemment annoncé. Ni les cachets prévus. Mais le duel serait toujours organisé par la société genevoise SHC.

Est-ce juste un buzz de plus? Ou l'affrontement se précise-t-il vraiment? Difficile à dire mais Kaaris n’a pour l’instant pas réagi. Depuis leur bagarre à l’aéroport d’Orly, les deux hommes accumulent les annonces, démentis et provocations. Tant qu’ils ne seront pas entrés dans un octogone de MMA, on ne pourra avoir aucune certitude.