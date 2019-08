L'acteur de 49 ans a reçu «Le Matin» à l'occasion de la sortie de «La chute du Président», le 28 août sur nos écrans. Il est en tête du box-office américain du dernier week-end, devant «Le Roi Lion», «Hobbs & Shaw» et autres blockbusters de l'été.

C'est votre troisième film dans la peau de Mike Banning. Qu'est-ce qui rend ce personnage intéressant à vos yeux? En dehors d'un gros chèque pour l'incarner.

J'adore la loyauté de ce gars. Il ne baisse jamais les bras quoi qu'il arrive et il reste fidèle au Président des États-Unis alors que le FBI le croit capable du pire. L'agent Banning a aussi un bon sens de l'humour qui me correspond. En fait il me ressemble beaucoup, sauf sur un point. Il a un coté super héros tout en restant humain que je n'ai pas. Banning surmonte tout et retombe sur ses jambes même lorsqu'on est persuadé qu'il va sombrer. Cela fait de lui un héros de cinéma parfait! Et pour vous répondre concernant le chèque, je suis l'un des producteurs du film donc je me suis bien payé mais je n'aurais ma grosse prime que si le film cartonne au box-office. Alors s'il vous plaît, dites bien aux lecteurs du «Matin» d'aller voir «La chute du Président» car j'ai de gros frais à régler ces derniers temps. (Rires.)

Vous parlez d'avoir de grosses dépenses avec le sourire mais vous êtes en train de reconstruire votre maison, détruite il y a tout juste un an dans un immense incendie en Californie...

Le pire est que la véritable construction n'a pas encore démarré. Ce qui rend l'expérience encore plus dure. En novembre dernier, tout a brûlé autour de moi et quand je suis retourné sur place, il y avait des cendres partout. Ma maison était inhabitable mais une partie était encore debout. Reconstruire est tout aussi pénible car les épreuves sont innombrables. Je me suis juré de rester et recommencer car j'aime le sentiment de faire partie d'une communauté à Malibu, mais je comprends ceux qui partent. Il a fallu des mois avant que les niveaux de toxicités permettent le nettoyage puis il faut attendre des permis et des tests. Puis refaire les fondations et de nouveaux tests... et de nouveaux permis. J'espère voir les premiers murs s’ériger avant la fin de l'année. Mais je vous avoue que je viens de vivre deux années qui m'ont fait réévaluer ma vie. J'ai vu ma vie brûler sous mes yeux. Plus rien n'est comme avant.

Réévaluer votre vie? Pourquoi?

J'ai eu un grave accident de moto en 2017 dont je conserve encore des séquelles et d'autres problèmes personnels. J'ai décidé d'arrêter de courir d'un tournage à l'autre. Je veux prendre du temps pour respirer au lieu d’enchaîner les projets sans réfléchir.

Cela signifie que vous en avez fini avec les films d'action ?

Je me dis cela chaque matin quand je me lève pour aller tourner un film d'action. (Rires.) Après mon accident de moto j'ai eu 5 opérations, dont aux pieds, aux genoux et aux hanches. Je suis sorti de l’hôpital quatre jours avant de commencer la production de «La chute du Président». Mais j'ai un moral de combattant écossais et j'oublie mes douleurs dès que les caméras tournent. Je joue les durs au cinéma mais pas dans la vie. A la fin de la journée, il me faut 4 oreillers pour trouver une position dans mon lit car j'ai des courbatures de partout et le cou en mille morceaux.

Vous allez fêter vos 50 ans le 13 novembre prochain. Quels sont vos plans ?

Je ne suis pas doué pour planifier de grandes fêtes à l'avances mais 3 de mes amis les plus proches sont nés le même jour que moi ou la veille. On pourrait partir dans un pays que je ne connais pas encore et célébrer cette décennie ensemble. Mais, mon corps me demande de me calmer et ma tête aussi. Je serais tout aussi heureux de passer la soirée de mes 50 ans devant un feu de cheminée. J'ai un esprit de viking lorsqu'il s'agit de déplacer des montagnes mais je peux aussi rester des heures à contempler un ciel étoilé sans vouloir bouger.