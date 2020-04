L'histoire d'amour entre Gigi Hadid et Zayn Malik a connu jusqu'ici des hauts et des bas. Mais il semblerait que leur relation soit désormais au beau fixe… et ce depuis plusieurs mois ! En effet, après plusieurs séparations, le couple s'est retrouvé depuis la fin de l’année dernière.

Enceinte de 20 semaines

Un nouveau départ très discret jusqu'à ce que le mannequin de 25 ans poste une photo d'elle avec son chéri lors de son anniversaire la semaine passée. Ils ont l'air plus amoureux que jamais. Et TMZ vient de balancer la raison ce mardi 28 avril. Il semblerait que la sœur de Bella Hadid soit enceinte de 20 semaines!

Ce sont des membres de la famille de Gigi Hadid qui auraient dévoilé l'information, expliquant à quel point tout le monde était très excité par cette arrivée. L'émission «Entertainment Tonight» confirme également: «Elle n’a dévoilé la nouvelle qu’à sa famille et ses amis pour le moment. Depuis que Gigi et Zayn sont de nouveau ensemble depuis la fin de l’année dernière, c’est comme si ils ne s’étaient jamais quittés et ils savaient qu’ils avaient quelque chose de spécial. Le couple et leurs familles sont fous de joie.»

Cependant, pour l'heure, ni la top ni l'interprète de «Dusk Till Dawn» n'ont confirmé la nouvelle.

