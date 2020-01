Gillian Anderson a bloqué l'accès de ses fils à son compte Instagram, de peur qu'ils n'en apprennent trop sur sa série Netflix, «Sex Education». On y retrouve l'actrice dans le rôle de la docteure Jean Milburn, alors que l'histoire concentre sur la vie de son fils, Otis.

Dans la vraie vie, Gillian Anderson est mère d'une fille, Piper, qui a 26 ans, et de deux adolescents, Oscar et Felix. Ainsi, à cause de la nature souvent crue de la série, la comédienne a dû faire en sorte que ses jeunes enfants ne voient pas le contenu qu'elle poste sur les réseaux sociaux.

«J'ai bloqué mes cadets d'Instagram, a-t-elle expliqué à la version britannique de «Vogue». Quand «Sex Education» sera terminé, je changerai peut-être. L'un a 11 ans, l'autre 13, et je suis sûre qu'ils n'ont pas encore vu la série. Ou alors ils ne me l'ont pas dit. Et avec la sortie imminente de la nouvelle saison, et qu'on en parlera, on ne sait jamais.»

«Outrancier» et «génial»

Interrogée sur le succès de la série, Gillian Anderson pense qu'il s'agit de son côté pionnier. «On n'a jamais rien fait de tel. Ça permet à des jeunes d'avoir des conversations à propos de choses dont ils auraient eu honte. Ces choses font partie de notre vie, mais on fait comme si cela n'existait pas, car ça implique trop de sentiments, ou révèle trop de choses sur nous. «Sex Education» en parle ouvertement. Je ne suis pas prude, mais il y a des scènes qui me gênent. C'est outrancier, et c'est pour ça que c'est génial », explique-t-elle.

Cover Media / lematin.ch