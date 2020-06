Catherine Middleton et le pince William ont posté plusieurs photos de leur famille ce dimanche 21 juin pour célébrer la fête des pères en Grande-Bretagne, mais surtout les 38 ans du duc de Cambridge. Parmi ces beaux clichés pris par Kate, on peut voir à quel point le prince louis, 3 ans a grandi. Mais tout le monde n'a fait que de parler de la princesse Charlotte.

Habituée à offrir à l'objectif ses plus belles grimaces, la fillette de 5 ans a cette fois-ci opté pour son sourire le plus espiègle. Un air malicieux qui a rappelé à certains internautes Lady Di. Les fans se sont alors empressés de faire un montage. Sur une ancienne photo, la jeune Diana Spencer - alors âgée d'une dizaine d'années - apparaît avec un cochon d'Inde dans les mains et affiche exactement la même expression que Charlotte.

De quoi déclencher une vague d'émotion sur les réseaux sociaux. «Charlotte a le même sourire que Diana», «Tellement mignonne. Je vois la grand-mère de Charlotte sur son adorable visage et dans sa pose», «C'est son portrait craché», peut-on lire dans les commentaires. D'autres messages trouvent qu'elle ressemble plutôt à la reine Elizabeth.

LeMatin.ch