Ellen Pompeo a tout fait pour améliorer l'ambiance sur le tournage de «Grey's Anatomy». L'actrice de 49 ans, qui joue dans la série depuis ses débuts en 2005, admet que les dix premières années de la série ont été mouvementées.

Sa camarade de casting, Katherine Heigl (ndlr: Izzie), a ainsi démissionné, tandis qu'Isaiah Washington (ndlr: Preston Burke) a été forcé de s'excuser et de suivre une formation de sensibilisation après avoir attaqué verbalement son collègue homosexuel T.J. Knight (ndlr: George O'Malley), entre deux prises.

Ellen Pompeo a finalement décidé qu'il fallait changer les choses et a demandé à la créatrice de la série, Shonda Rhimes, de l'aider à faire du tournage une expérience plus amusante et plus positive, tant pour la distribution que pour l'équipe.

«Après la saison 10, nous avons eu de gros changements devant et derrière la caméra, a-t-elle expliqué à Variety. Mon objectif est devenu d'en faire une expérience dont je pourrais être heureuse et fière, car nous avons eu tellement de bouleversements pendant 10 ans. Je me disais: «Ça ne peut pas être fantastique pour le public et une catastrophe en coulisses.» Shonda Rhimes et moi avons donc décidé de réécrire la fin de cette histoire. Et c'est pourquoi je suis restée.»

«Subvenir aux besoins»

Devenir mère a également incité la star à ne pas quitter la série. «Avec la naissance de mes enfants, cela ne concernait plus seulement ma personne, a-t-elle déclaré. Je dois subvenir aux besoins de ma famille. À 40 ans, où vais-je avoir ce genre d'argent? Je dois prendre soin de mes enfants», a expliqué l'actrice, qui a trois enfants avec son mari Chris Ivery.

Ellen Pompeo était également déterminée à prouver que la série pouvait encore avoir du succès après le départ de Patrick Dempsey (ndlr: Dr Shepherd), en 2015. «Patrick Dempsey a quitté la série dans la saison 11. Le studio et la chaîne pensaient que la série ne pourrait pas continuer sans l'acteur principal masculin. Je me suis donc donnée pour mission de prouver que c'était possible. J'avais une double mission», a-t-elle ajouté. (Le Matin)